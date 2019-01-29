TEB: İnternetten satılan ilaçlar halk sağlığını tehdit ediyor

Türk Eczacıları Birliği (TEB) yaptığı yazılı açıklama ile internet üzerinden satılan ilaçların sonu ölüme kadar varan zararlar verdiği konusunda uyardı. İnternetten yapılan satışların iki önemli sağlık profesyoneli olan hekimleri ve eczacıları devre dışı bıraktığını hatırlatan TEB, bu ilaçların herhangi bir denetime tabi olmadığına da dikkat çekti. Doğal olarak pazarlanan ilaçların içinde kimyasal etken maddeler bulunabileceğini vurgulayan TEB, “Bir şeyin doğal ve bitkisel olması sağlıklı da olduğu anlamına gelmez” dedi.

TEB, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre internetten satılan ilaçların yarısının sahte olduğunu belirterek “Türkiye’de gittikçe büyüyen internetten ilaç satışı, halk sağlığını tehdit etmeye, ağır sağlık sorunlarına yol açmaya ve sonu ölüme varan zararlar vermeye devam ediyor” dedi. İlaçların hekim kontrolünde ve eczacı danışmanlığında halka sunulması gerektiğinin altını çizen TEB, internetten yapılan satışların bu iki önemli sağlık profesyonelini devre dışı bırakarak halk sağlığını tehdit ettiğini vurguladı. TEB, internet üzerinden satılan ilaçların herhangi bir denetime tabi olmadığını da hatırlatarak “Doğal olarak pazarlanan ürünlerin etken maddeleri kimyasal olabilir ya da içinde herhangi bir etken madde de bulunmuyor olabilir. Bir şeyin doğal ve bitkisel olması sağlıklı da olduğu anlamına gelmez.” dedi.

“İNTERNETTEN SATILAN İLAÇLAR YASAKLANMALI"

TEB, internet üzerinden kolaylıkla sipariş edilebilen gıda takviyelerinin, dermokozmetik ürünlerin ve bağımlılık yapan maddelerin de pek çok acı olayı beraberinde getirdiğini vurguladı. Bitkisel ve doğal denilerek pazarlanan zayıflama ürünlerinin hemen hepsinde ilaç etken maddesi sibutramine rastlandığına dikkat çeken TEB, birçok insanın bu ürünleri kullandıktan sonrası hayatını kaybettiğini ifade etti. TEB, ilaçların, farmasötik formdaki bitkisel ilaçların ve gıda takviyelerinin eczacı inisiyatifinde ve danışmanlığında halka ulaştırılması gerektiğini vurgulayarak, söz konusu ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması ve internetten satışının ivedilikle yasaklanması gerektiğini söyledi.

2016 yılında Sağlık Bakanlığı ile ortak yürütülen mücadele kapsamında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun desteği ile düşük ilacı, cinsel güç artırıcı ilaçlar ve bitkisel/doğal olduğu iddia edilen ürünlerin satıldığı pek çok internet sitesine erişim engeli getirildiğini hatırlatan TEB, bu sitelerin bir kısmının yeniden faaliyete geçtiği konusunda da uyardı. İnternetten satılan ilaçların herhangi bir denetime tabi olmadığını belirten TEB, “Oysa eczanede satılan ilaçlar Sağlık Bakanlığının denetimi altındadır ve İlaç Takip Sistemine kayıtlıdır. Dolayısıyla sahte olması ya da kişiye zarar vermesi mümkün değildir” dedi. TEB açıklamasında, internetten yapılan ilaç satışlarının takip edilmesini ve tespit edildiği takdirde ağır yaptırımlar uygulanmasını talep etti. (Evrensel/ANKARA)