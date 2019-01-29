Gazeteci Melis Bayraktar işe iade davasını kazandı

Elif Ekin SALTIK

İstanbul

Sözcü gazetesi muhabiriyken sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Mustafa Çetin’in yemek teklifini kabul etmediği için haberleri yayımlanmayan ve daha sonra işten atılan Melis Bayraktar işe iade davasını kazandı.

Mustafa Çetin’in yemek teklifini kabul etmediği için mobbinge uğradığını ve işten atıldığını söyleyen Sözcü Gazetesi Eski Muhabiri Melis Bayraktar, yaptığı özel röportajların yayımlanmadığını söylemişti. İşe iade davası açan Bayraktar ayrıca sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin hakkında taciz ve mobbingden suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Adliyesi 23. İş Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasında Bayraktar’ın işe iadesine karar verildi. Verilen kararı Evrensel'e değerlendiren Bayraktar, “Kazandığım için çok mutluyum. Şahıs adına mobbing ve tacizden suç duyurusunda bulunmuştum. Onun sonucunu da bekliyorum ayrıca. Özellikle bu alanda çalışan kadınlara seslenecek olursam, mücadelelerini sonuna kadar devam ettirmelerini öneririm. Zorlu bir süreç evet, sizi yıldırmaya da çalışıyorlar. Sonrasındaki süreçte seninle çalışmaya da korkuyorlar, çünkü kendi başlarına da geleceğini düşünüyorlar. Medya patronları genel olarak erkek ve kadın çalışanların pek çoğu benim yaşadıklarımı yaşıyor. Mücadelemde mobbing ve taciz soruşturmasının kararının da çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.