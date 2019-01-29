Mülkiye Kültür Merkezi açılıyor

Yaklaşık bir yıldır inşa çalışmaları süren Mülkiye Kültür Merkezi, 9 Şubat 2019 Cumartesi günü törenle açılacak. Açılış töreni saat 16.00’da başlayacak.

Açılış törenine ilişkin Mülkiyeliler Birliği Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, Mülkiye kültür Merkezinin Mülkiyeliler Birliği eski ve yeni yönetim kurulları ile Çankaya Belediyesinin ortak emekleri sonucunda ortaya çıktığı belirtildi. Açıklamada, Mülkiye Kültür Merkezinde öğrenci ve araştırmacılara çalışma ortamı sağlayacak kütüphane ve seminer salonları, Ankara’nın kültür hayatına katkı sağlayacak 84 kişilik konferans salonu; eğitim ve kültür atölyeleri için çok amaçlı kullanılabilecek salonlar bulunacağı ifade edildi.

Açıklamanın devamın şunlar belirtildi: "Ankara’nın sosyal ve kültürel tarihinde çok önemli bir yere sahip olan misafirhane binamızın bir rekonstrüksiyon projesi kapsamında yenilenerek kültür merkezi haline getirilmesi çalışmalarının tamamladığını duyurmak isteriz. Camiamızın ve Ankara’nın kültür hayatına, sanat ve bilim merkezlerimizin yoğun çabalarıyla büyük bir katkı sağlayacağına inandığımız Mülkiye Kültür Merkezi, 9 Şubat 2019 tarihinde açılacaktır. 9 Şubat 2019’da saat 16.00’da gerçekleşecek açılış törenine tüm üyelerimizi ve dostlarımızı bekliyoruz.” (HABER MERKEZİ)