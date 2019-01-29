BM Özel Raportörü Suudi Konsolosluğu'na giremedi

Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Konsolosluğuna giremedi. Konsolosluğun çevresini gezip bilgi alan Callamard, "Konsoloslukta incelemelerde bulunmak için Suudi yetkililere geç haber verdik. İsteğimizi değerlendirmeleri için onlara biraz zaman vermemiz gerekiyor. Otoritelerden içeriye girmemiz için izin istiyoruz" dedi.

Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'de bulunan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la görüşmek üzere saat 14.20 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

RAPOR, BM İNSAN HAKLARI KOMSEYİ'NİN HAZİRAN OTURUMUNA SUNULACAK

AA'nın haberine göre Callamard ve beraberindeki heyet, 2 Ekim 2018'de konsoloslukta öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasıyla ilgili hazırlayacağı rapor için Levent'te bulunan Suudi Arabistan BaşKonsolosluğuna geldi.

Konsolosluğun çevresini gezip bilgi alan Callamard, gazetecilere, konsoloslukta incelemelerde bulunmak için Suudi yetkililere geç haber verdiklerini belirterek, "Otoritelerden içeriye girmemiz için izin istiyoruz" dedi.

Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayeti için hazırlayacakları raporu BM İnsan Hakları Konseyi'nin haziran oturumuna sunacağını ama tarihinin biraz daha esnek olabileceğini sözlerine ekledi.

Ziyarete, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira da eşlik etti.

KAŞIKÇININ CANSIZ BEDENİ HÂLÂ BULUNAMADI

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Washington Post yazarı Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cansız bedeninin nerede olduğu konusu hâlâ netlik kazanmadı.

CUMHURBAŞKANLIĞI: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyetin altını çizerek, Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu, emri kimin verdiğini ve 'yerel işbirlikçinin' kim olduğunu hala bilmediklerini kaydetti.

Altun, Twitter'dan yaptığı İngilizce paylaşımda, "BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Hala Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu, emri kimin verdiğini ve 'yerel işbirlikçinin' kim olduğunu bilmiyoruz." ifadesini kullanan Altun, adaletin yerine gelmesi gerektiğini belirtti. (HABER MERKEZİ)

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı kimdir?