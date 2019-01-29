CIPOML’den Sudan emekçileriyle uluslararası dayanışma çağrısı

Uluslararası Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML), Sudan halkının mücadelesiyle dayanışmasını ilan etti.

CIPOML Koordinasyon Komitesi adına yapılan açıklamada, “Bir aydan fazla bir süredir Sudan halkı, komprador rejimin uyguladığı neoliberal politikaların sonucu olan ve ülkenin tüm kaynaklarına rağmen, yoksulluğu, mahrumiyeti ve her türlü sefaleti ağırlaştıran zor yaşam koşullarına karşı isyan ediyor. Giderek hareket büyüdü ve başta ekonomik talepleri için isyan eden halk, çok hızlı bir şekilde bu taleplerin ancak, 30 yıldır Müslüman Kardeşler örgütünün desteği ile gerçekleşen bir askeri darbe sonucu başa gelen, halkı baskı altında tutan ve ülkeyi bölen bu çürümüş ve kana susamış rejimin gitmesiyle gerçekleşeceğini anladı” denildi.

CIPOML açıklaması şöyle devam etti:

"CIPOML,

Özgürlük ve sosyal adalet için, diktatörlüğe karşı mücadele eden Sudan halkı ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtiyor.

Şu ana kadar sayısı belirlenemeyen yaralı ve tutuklamaların yanı sıra 40 kişinin ölümüne yol açan kör baskıyı mahkum ediyor ve tüm mahkumların şartsız serbest bırakılması ve halkın gösteri hakkına saygı gösterilmesini talep ediyor.

Aralarında halklarının isyanına aktif katıldılar diye onlarca yönetici ve kadrosu tutuklanan Sudan Komünist Partisi olmak üzere, siyasi, sendikal ve sivil ilerici güçler ile dayanışma içinde olduğunu belirtiyor.

Dünyanın tüm ilerici güçlerine Sudan halkının isyanını, mümkün olan tüm olanaklarla destekleme ve ona karşı yapılan vahşi baskıyı mahkum etmeye çağırıyor." (DIŞ HABERLER)

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