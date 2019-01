Bolton’un “5 bin asker Kolombiya’ya” notu ne anlama geliyor?

ABD’nin Venezuela’ya yaptırım kararını açıklayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un defterindeki “5 bin asker Kolombiya'ya” yazılı not gündem olurken Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo notun gerekçesini bilmediklerini söyledi.

Trujillo, tartışmalar sonrası başkent Bogota’daki Devlet Başkanlığı Sarayında kameralar karşısına geçti. Kolombiyalı siyasetçi ülkesini işaret eden notun ne anlama geldiğini bilmediğini söyledi.

Kolombiya’nın komşusu Venezuela’daki duruma karşı “Lima Grubu” olarak bilinen Amerika kıtası ülkeleriyle ortak hareket ettiğini belirten Trujillo, ülkesinin Venezuela’yı seçime götürecek ve anayasal düzeni inşa edecek şartları oluşturmak için diplomatik ve politik davranmaya devam edeceğini ifade etti.

No US troops or assets are heading to Colombia or Venezuela, three Defense officials tell @NBCNews, despite the notes seen on NSA Bolton's notepad today - @ckubeNBC https://t.co/t7KdZOdj8k pic.twitter.com/zU3NfxP4G2