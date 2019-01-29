Palu Ailesi soruşturmasında bulunan kemikler, hayvan kemiği çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik Sahili'nde, 11 yıl önce kızı Melike ile kayıp olan Meryem Tanhal'ı arama çalışmaları kapsamında yapılan kazıda bulunan kemiklerin, Adli Tıp Kurumundaki incelemeleri tamamlandı. Kemiklerin hayvan kemiği olduğu ortaya çıktı.

Palu ailesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bir süre önce Körfez ilçesi Tütünçiftlik Sahili'ndeki 2 ayrı bölgede yapılan kazıda bulunan kemik parçaları, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan inceleme sonunda kemiklerin hayvan kemiği olduğu tespit edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma ise devam ediyor. (DHA)

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