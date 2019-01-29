ABD’de “Kirpinizi öpmeyin” uyarısı

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, yurttaşlara evcil kirpilerini öpmeme tavsiyesinde bulundu.

Ülkede ekim ayından bu yana 11 kişinin nadir görülen salmonella virüsüne yakalandığını açıklayan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bu 11 kişiden 10’unun hastalanmadan önce kirpilerle yakın temasta bulunduğunu belirtti.

11 hastanın 8 farklı eyalete dağıldığı aktarılırken hastalığın ortak bir kaynağı olup olmadığının bilinmediği açıklandı.

Yetkililer, evcil kirpi besleyenleri “Kirpilerini öpmeme ya da onlara sokulmama” konusunda uyardı. Uyarıya göre bu salmonella mikroplarının yüze ve ağıza yayılarak hastalığa neden olması olası. Kirpi besleyenlere, kirpilerin mutfak gibi hazır gıda bulunan yerlerde özgürce dolaşmasına izin verilmemesi çağrısı da yapıldı.

2012’deki benzer bir salmonella salgınında 26 vakaya rastlanmış, 8 kişi hastaneye kaldırılmıştı. (DIŞ HABERLER)