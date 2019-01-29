"Yerel seçim öncesi DSP'yi yeniden canlandırma hareketi"

CHP’den istifa eden Mustafa Sarıgül ve Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’ın DSP’ye katılacağı belirtildi.

Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Habertürk’te katıldığı programda Sarıgül'ün DSP rozetini cuma günü takacağını ifade etti.

Sarıgül'ün çarşamba günü DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Ankara'da görüşeceği belirtildi.

“Sarıgül, cuma günü ise İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek rozet takacak böylece DSP'nin Şişli adayı olacak” diyen Yarkadaş, şöyle devam etti: “DSP, İstanbul'da birçok ilçede de aday çıkarma hazırlığı yapıyor. DSP yeniden canlandırılmak isteniyor. Bu bağlamda, CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen'e de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklif edilecek.”

Marmaris'te aday gösterilmeyen CHP’li Ali Acar da yarın DSP'ye katılacak. DSP’nin, yeniden aday yapılmayan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'ya da teklif götüreceği bildirildi.

Celal Doğan’ın da DSP’den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia edilmişti. (HABER MERKEZİ)

Celal Doğan'ın DSP'nin Antep adayı olacağı iddia edildi