29 Ocak 2019 09:17
Hafta sonunu milyarder patronunun bozuk asansöründe geçirdi
Milyarder Stephens ailesi hafta sonunu tatilde geçirdi. Evde çalışan Marites Fortaliza ise hafta sonu boyunca binanın bozulan asansöründe kaldı.
Upper East Side, New York
Fotoğraf: Google Haritalar
ABD’nin New York kentinde dolar milyarderi bankacı Warren Stephens’ın evinde çalışan 53 yaşındaki Marites Fortaliza, tüm hafta sonunu apartmanın asansöründe kapalı halde geçirdikten sonra kurtarıldı.
BBC'nin haberine göre itfaiye ekipleri, Central Park'ın yerel saatle pazartesi sabahı 10’da 53 yaşındaki Fortaliza’yı asansörden çıkardı.
Fortaliza’nın susuz kaldığı ancak durumunun kontrol altında olduğu belirtildi.
18 yıldır Stephens ailesinin yanında çalışan Fortaliza, asansörün bozulması sonucu binanın 2. katıyla 3. katı arasında kaldı. Ailenin hafta sonunu tatilde geçirdiği bu yüzden evde Fortaliza dışında kimse olmadığı ifade edildi. (DIŞ HABERLER)