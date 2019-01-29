Hafta sonunu milyarder patronunun bozuk asansöründe geçirdi

GÜNCELLENDİ

Diyarbakır'da işsizlik akını: 6 aylık geçici işe 3 bin başvuru

Diyarbakır'da 6 aylık geçici iş için ilk 5 saatte 3 bin kişi başvuru yaptı. Yurttaşlar, "Ekmek ve tüp kuyruğundan farkı ne?" diyerek tepki gösterdi.