2022 Dünya Kupası'ndaki bazı maçlar Kuveyt'te oynanabilir
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası'nda bazı maçların Kuveyt'te oynanabileceğini duyurdu
Fotoğraf: Tasnim/Wikimedia Commons(CC BY 4.0)
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki bazı karşılaşmaların Kuveyt'te oynanabileceğini açıkladı.
Kuveyt Veliaht Prens Kupası'nın finaline katılmak üzere ülkeye gelen Infantino, turnuvada yer alacak takımlarının sayısının 32'den 48'e çıkarılmasından söz etmek için henüz erken olduğunu belirtti. Infantino, teklifin kabulü halinde Asya'dan katılacak takım sayısının artacağını kaydetti.
Infantino, Kuveyt'te ilk kadın futbol turnuvasının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi ve bütün ülkelerin Kuveyt'i örnek alması temennisinde bulundu. (Kuveyt/AA)
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