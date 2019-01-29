29 Ocak 2019 01:47
Yemen'de bombalı saldırı: 6 ölü, 20 yaralı
Taiz'de bombalı saldırı gerçekleştirildi. 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. (Fotoğraf: ARŞİV)
Fotoğraf: DHA
Yemen'in güneybatısındaki Taiz'de bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Taiz'in batısındaki El-Maha ilçesinde lokanta önünde park halinde bulunan askeri aracın yakınında bombanın infilak ettirilmesi sonucu aralarında Abu Dabi TV muhabirinin de bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, aynı televizyon kanalında görevli bir muhabirin de olduğu 20 kişi yaralandı.
Yaşamını yitirenlerden 2'sinin çocuk olduğu, yaralılar arasında askerlerin de bulunduğu belirtildi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken Yemen makamlarından resmi açıklama yapılmadı. (Taiz/AA)