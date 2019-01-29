29 Ocak 2019 00:02Son Düzenlenme Tarihi: 29 Ocak 2019 00:11
ABD'den Venezuela'ya yaptırım
ABD, Venezuela'nın petrol şirketine yaptırım uygulayacağını duyurdu.
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Venezuela bayrağı fotoğrafı: Pixabay | Donald Trump fotoğrafı: Gage Skidmore/Flickr (CC BY-SA 2.0)
ABD, Venezuela'nın petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım uygulayacağını açıkladı.
Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararını açıkladı.
Mnuchin, Maduro'nun yönetsel meşruiyetini tanımadıklarına vurgu yaparak, bu kapsamda Venezuela PDVSA'yı yaptırım listesine aldıklarını ifade etti. (Washington/AA)