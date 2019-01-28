Veri güvenliği için şifreleme oyunu

Bugün 28 Ocak Veri Koruma Günü. 28 Ocak tarihini özel kılan “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması”na ilişkin 108 sayılı Sözleşme’nin Avrupa Konseyi’nde 28 Ocak 1981 tarihinde imzaya açılmış olması.

Kişisel verilerin devasa bir sanayinin ham maddesi olarak kullanılan bu dönemde kullandığımız tüm cihazlarda ve uygulamalarda farkında olarak veya olmayarak verdiğimiz her bilgi altın değerinde, fakat bu bilgilerin rızamız dışında kullanımı veya kötü ellere geçişinden kaynaklanan toplumsal olayları da sık yaşanır oldu.

VERİNİZİ ŞİFRELEMEK SİZİ KORUR!

Verileri korumanın önemine dikkat çekmek isteyen dijitalguvenlik.org sitesi İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün hazırladığı ‘Encryption Everyday’ oyununu Türkçeleştirdi.

Oyunda karakteri, verilerini nasıl ileteceği veya yöneteceği konusunda yönlendiriyorsunuz. Bunu yaparken de karakterle nelerin doğru nelerin yanlış olduğunu öğreniyorsunuz. Oyun yaklaşık 15 dakika sürüyor ve bu oyunla birlikte internet kullanıcılarına dijital güvenlik ve şifreleme konusuna önemli ip uçları veriliyor. Oyuna bu sayfadan ulaşabilirsiniz. (HABER MERKEZİ)