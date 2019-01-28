İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

İzmir'in Menemen ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu. Ulukent Sanayi Bölgesi 10006 Sokak'taki naylon ve kağıt geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın aktardığına göre kısa sürede büyüyen yangın, tesisin yanındaki otomotiv yedek parça, mobilya ve plastik fabrikasına da sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak yangının kontrol altına alındığını, olayda can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını söyledi. Yangın maddi hasara neden oldu. (HABER MERKEZİ)