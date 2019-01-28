İzmir Kadın Platformu cinsel istismar yasasına karşı alanlarda

İzmir’de kadınlar, yeniden tartışmaya açılan cinsel istismar yasasına karşı alanlarda.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yapan İzmir Kadın Platformu, “Biz kadınlar bu yasanın meclis gündemine tekrar getirilmeyeceği garanti edilene kadar alanlarda olacağız” dedi.

İzmir Kadın Platformunun basın açıklaması Fotoğraf: Evrensel

Açıklamayı okuyan Platform Üyesi Nuray Öztürk, “2016 yılında Meclis gündemine getirilen ve tepkilerimiz üzerine geri çekilen ‘Çocukların Cinsel İstismarı’ suçunun faili ile mağdurun ‘evlenmesi’ halinde cezada indirim, cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi suçlu lehine hükümlerin uygulanmasını öngören düzenleme seçim öncesi yeniden tartışmaya açıldı. Medyaya ‘çocuk istismarcısına evlilik affı’ başlığıyla yansıyan bazı haberlere göre af teklifinin yasalaşması durumunda cezaevinde bulunan 10 bin kişinin tahliye edileceği iddia ediliyor” dedi.

‘SÖZ KONUSU DÜZENLEMENİN YASALAŞMASI, TECAVÜZCÜNÜN, DEVLET ELİYLE KORUNMASIDIR’

“Çocuğun cinsel istismarının evlilik yolu ile meşrulaştırılmaya çalışılması yalnız çocuklara yönelik değil, insanlığa yönelik bir suçtur ve Türk Ceza Kanunu’nda da bu şekilde tanımlanmıştır. Söz konusu düzenlemenin yasalaşması, tecavüzün ve tecavüzcünün, toplum ve devlet eliyle korunmasıdır” diye konuşan Öztürk, bu durumun halihazırda mevcut olan çocuk istismarının ve çocuk yaşta evliliklerin sayısını artıracağını vurguladı.

İzmir Kadın Platformunun basın açıklaması Fotoğraf: Evrensel

Bu düzenleme ile birlikte, cezaevlerinde bulunan pek çok çocuk istismarcısının serbest ve cezasız kalacağını ve bu durumun yeni failler için özendirici olacağını belirten Öztürk,“Ortada bir mağduriyet varsa bu istismar suçunu işleyen değil, erken yaşta evliliğe zorlanan, istismara maruz kalan çocuklarımızdır. Ve bu mağduriyeti yaratan istismar suçunu düzenleyen yasalar değil, tüm itirazlara ve uyarılara rağmen özellikle kız çocuklarını eğitimin dışına iten 4+4+4’ü uygulayan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çocuk istismarını meşrulaştıran fetvalar yayınlayan, çocukların cinsel ilişkiye rıza yaşını 15’ten 12’ye indiren, lise çağında evliliğe onay veren, Devlet bütçesini kız çocuklarının okuması, meslek sahibi olması için değil ‘evlilik teşviklerine, çeyiz yardımlarına’ harcayan hükümetin kendisidir” dedi.

İzmir Kadın Platformunun basın açıklaması Fotoğraf: Evrensel

‘BU YASANIN MECLİS GÜNDEMİNE TEKRAR GETİRİLMEYECEĞİ GARANTİ EDİLENE KADAR ALANLARDAYIZ’

Öztürk, “İzmir Kadın Platformu olarak 2016 yılında da belirttiğimiz gibi tecavüzü, erken ve zorla evlilikleri meşrulaştıracak hiçbir yasal değişikliği kabul etmiyoruz. Devletin asli görevi çocukları korumaktır, çocuk istismarcılarını değil. Çocuk istismarını meşrulaştıracak bir düzenlemeyi, çocukların uğradığı istismar ve tecavüze yasal evlilik kılıfı uydurmayı, çocuklara tecavüz edenlere af getirmeyi, kız çocuklarının istismar edenle evlenmesi anlamına gelecek yasal düzenlemeyi aklınızdan bile geçirmeyin!” diyerek, “ Biz kadınlar bu yasanın Meclis gündemine tekrar getirilmeyeceği garanti edilene kadar alanlarda olacağız” diye ekledi. (EKMEK VE GÜL)