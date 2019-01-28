Nijerya'da 88 doktor kötü çalışma koşulları nedeniyle istifa etti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, ücretlerin zamanında ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle 88 doktor istifa etti. Nijerya Tıp Derneği (NMA) Başkanı Dr. Kabiru Zubair, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin Kogi eyaletinde 88 doktorun, kötü çalışma koşulları ve sağlık sektörüne yatırımın yapılmaması dolayısıyla istifa ettiğini belirtti.

Zubair, görevini bırakan doktorların yurt dışında daha iyi iş bulduklarını, o yüzden istifa ettiklerini kaydetti.

Hükümete doktorların durumunun iyileştirilmesi çağrısında bulunan Zubair, “Doktorlar ve sağlık çalışanları, dünyanın her tarafında önemli insanlardır. Bunun için buradaki doktorların maaşlarının zamanında ödenmesi ve onlara iyi çalışma koşulları sağlanması gerekir” ifadelerini kullandı. (Abuja/AA)