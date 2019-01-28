CHP'nin Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı oldu

CHP Genel Merkezi, Kadıköy adayının daha sonra açıklanacağı iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Kadıköy adayı olarak Şerdil Dara Odabaşı belirlendiği kaydedildi.



CHP Genel Merkezi, İstanbul’da Kadıköy Belediyesi Başkan adayı hakkında yeni bir açıklama yaptı. Kadıköy adayının sonraki bir tarihe açıklanacağı iddialarının doğru olmadığı belirtilen açıklamada, Şerdik Dara Odabaşı’nın Kadıköy adayı olduğunu belirtildi.

CHP’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı basın yayın organlarında CHP Kadıköy adayının açıklanmasının daha sonraki bir tarihe bırakıldığı gibi yanlış bir bilgi yer almaktadır. Kadıköy belediye başkan adayımız son MYK ve Parti Meclisi toplantımızda tespit edilmiş olup adayımız Şerdil Dara Odabaşı’nın adı açıklanmıştır. Olası bir bilgi kirliliğine meydan vermemek için Kadıköy adayımızın Sayın Şerdil Dara Odabaşı olduğunu tekrar hatırlatmakta yarar görülmüştür. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”

ŞERDİL DARA ODABAŞI KİMDİR?

Şerdil Dara Odabaşı 12 Kasım 1973'de Urfa'da doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek öğrenimine başladı. Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu'nun İstanbul Üniversitesi Temsilciliği'ni ve Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 3D (Dayanışma, Demokrasi, Değişim) Hareketi derneğinnin kuruluşunda görev aldı ve Genel Sekreterlik görevini yürüttü.

1994 Yerel Seçimleri'nde merkez seçim ofisinde görev yapan Odabaşı, Oğuz Kaan Salıcı'nın 2011 yılında CHP İstanbul İl Başkanı seçildiği dönemde İl Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2012 yılında tekrar seçilerek, İl Başkan Vekili ve seçim hukuk işlerinden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında Murat Karayalçın'ın İstanbul İl Başkanlığı döneminde CHP İstanbul İl Sekreteri olarak görev aldı. İl yönetiminde çalıştığı farklı dönemlerde başta 2014 yerel ve 2015 genel seçimleri olmak üzere seçim hukuk işleri ve kampanya yönetiminde farklı görevlerde bulundu.

Odabaşı, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) üyeliği'nin yanı sıra farklı sivil örgütlerle de çalışmalar yürütüyor.

1999 yılında kurduğu hukuk bürosunda serbest avukat olarak çalışan Şerdil Dara Odabaşı, evli ve iki çocuk babası. (HABER MERKEZİ)

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