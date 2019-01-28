Selçuk Kozağaçlı babasının cenazesine elleri kelepçeli götürüldü
ÇHD’nin eski başkanı tutuklu Avukat Selçuk Kozağaçlı, hayatını kaybeden babasının cenaze törenine elleri kelepçeli olarak götürüldü.
Avukat Selçuk Kozağaçlı babasının mezarı başında
Fotoğraf: MA
Kasım 2017’den beri cezaevinde bulunan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği eski Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı, 26 Ocak’ta hayatını kaybeden babası Ayhan Kozağaçlı’nın cenaze törenine elleri kelepçeli olarak götürüldü.
Bir yılı aşkın süredir Silivri Cezaevinde bulunan eski Avukat Selçuk Kozağaçlı’nın babası Ayhan Kozağaçlı 26 Ocak’ta hayatını kaybetmişti.
Ayhan Kozağaçlı, Konya Merkez Musalla Halkabi Köşk Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Selçuk Kozağaçlı cenaze törenine bir görevliyle birlikte elleri kelepçeli olarak götürüldü.
Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Av. Selçuk Kozağaçlı babasının mezarı başında. Kelepçeleriniz yetmeyecek. Biz Kazanacağız! pic.twitter.com/sijhINdHzp— Çağdaş Hukukçular (@chdgenelmerkez) 28 Ocak 2019
Çağdaş Hukukçular Derneği’nin Twitter hesabından “Kelepçeleriniz yetmeyecek. Biz Kazanacağız!” paylaşımı yapıldı. (İstanbul/MA)