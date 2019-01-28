"Kardeşimin ilaç masrafını karşılayamıyorum, sadece iş istiyorum"

İzmir'in Konak ilçesinde, kardeşinin tedavisi için gereken parayı karşılayamaması sebebiyle bir binanın çatısına çıkan 25 yaşındaki K.G. "Sadece iş istiyorum" dedi.

DHA'da yer alan bilgiye göre 5 katlı bir binanın çatısına çıkan K.G, bulunduğu yere gazetecilerin gelmesini istedi. Beyninde tümör olan kardeşinin iğne tedavisi için her ay 1000 TL'ye ihtiyacı olduğunu ve parayı karşılayamadığını söyleyen K.G, kendisinin de epilepsi hastası olduğunu söyleyen K.G., bir süredir işsiz olduğunu söyledi.

Daha sonra gazetecilerle konuşmak istediğini söyleyen ve çatıdan inen K.G, "Benim kardeşimin beyninde tümör vardı. Ameliyat oldu, leke kaldı. 17 tane iğnesi var her ay, 1000 TL masrafı var. Ben sadece iş istiyorum, taş olsa taşırım. Tek bir isteğim var, kardeşimin yaşaması" dedi. (HABER MERKEZİ)