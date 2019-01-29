Örgütlenmezsek işsizlik bizi de vurur

Tencere fabrikasından atılan bir işçi

Kocaeli

Ellerimiz şişiyor, kocaman oluyor. Öyle uyuşuyor ki ağrısından sızısından uyuyamaz hale geliyoruz. Sebebi ise tencere yaptığımız fabrikada taşıdığımız kocaman diskler. Gün içinde hesaplarımıza göre elimizden aşağı yukarı 20 ton yük geçiyor. Bu kadar yükün altında el ağrımasın da ne yapsın?

Bizim ellerimiz, kollarımız, bacaklarımız ağıra dursun, çalışıyoruz ya işsiz değiliz buna da şükür diyordu birçok işçi arkadaşım. Taa ki biz buna bile şükür derken, işten aniden atılıncaya kadar. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 150-200 işçinin çalıştığı bir tencere fabrikasında çalışıyorduk. 35 arkadaş aynı gün aniden işten atıldık. Sebebi işlerin düşmesi ve kriz oldu. Neymiş “Kriz bizi de vurdu” diyorlarmış. Krizin kimi nasıl vurduğu ortada aslında. Asgari ücretle çalışıp canımızı dişimize katıyoruz ancak kriz yine onları vurmuş oluyor. İşten atılmamızın üstünden 1 hafta geçti. Şimdi tekrardan işleri artmış, işçi arıyorlarmış.

İşten çıkarıldıktan sonra çalışan arkadaşlarımdan birinin söylediği bir şey vardı. “Sürekli işe alıp çıkarıyorlar. Bunlar sayesinde tüm Kocaeli’yi tanıdık” demişti. İŞKUR’dan işçi alımı yapan fabrika zaten tazminat birikmesin diye 5 ayda bir sözleşme de imzalatıyor. Birçok arkadaş tekrar işçi aradıklarını duyunca bari ücretsiz izin verseydi bu nedir diye tepkilerini gösterdiler.

Buysa tam olarak patronun dışarıda birçok işçi olduğunu ve istediği zaman birini bulabileceğini bilmesi ve bunu kullanmasıdır. Yalnızca boş kaldığı bir hafta para ödememek sigorta ödememek için dahi işten çıkarılabilir. Aslında kendi hanelerine kâr olarak yazılacak her yol onlar için mubah.

Bugün içinde bulunduğumuz sistem artık bize seçme şansı bırakmadı. Vardiyalı-vardiyasız, 8 saat-10 saat diye seçmek lüks oldu. Bugün işe başladığımız fabrikadan yarın atılabiliriz. Madem yarınımız belirsiz, neden bugün koşulları değiştirmek için mücadele etmiyoruz?

Bize lüks olarak görünen koşullarda çalışmak, lüks değil hakkımızdır. Evet yarın çıkarılabiliriz, ancak bugün hâlâ değiştirme şansımız var. Geçtiğimiz hafta iş cinayetinde yaşamını yitiren elektrik işçisi Sedat Yeşilköy’ün bir sözü vardı. “Örgütlenmezsek iş cinayetleri bizi de vurur” diyordu. Ben de Sedat Yeşilköy'un işçi sınıfından bir yol arkadaşı olarak sözü şöyle değiştiriyor ve “Örgütlenmezsek, mücadele etmezsek işten çıkarmalar ve işsizlik bizi de vurur” diyorum. Yarınımızın güvencesi olmayan bu düzene karşı mücadele edelim.