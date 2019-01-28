28 Ocak 2019 17:25
Sosyal yardım sırasında beklerken soyuldular
Antep’te, sosyal yardımlaşma vakfından yardım alabilmek için sıra bekleyenler soyuldu.
Batman İŞKUR önünde bekleyenler
Fotoğraf: DHA
Antep Şahinbey Sosyal Yardımlaşma Vakfından yardım almak için sıra bekleyen vatandaşların cep telefonu ve cüzdanları çalındı.
Vatandaşların ifadesini alarak güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, yankesicilik olayını M.F.K. ve A.P.'nin yaptığını belirledi.
Polis, kimliğini belirlediği 2 şüpheliyi bulundukları adreslerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.F.K. ve A.P., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Antep/DHA)
Fotoğraf: ARŞİV
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