Göteborg’da grevci liman işçileri eylemlerine devam ediyor

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’te liman patronlarının sendikalarını muhatap alması için 23-24 Ocak günleri 8 kentte greve giden liman işçileri, patronların geri adım atmaması üzerine grev kapsamını genişletti.

Göteborg limanlarında çalışan işçiler, dün saat 14.00’de işi bırakarak il merkezinde bir gösteri düzenledi.

Büyük Tiyatro binasının önünde toplanan işçiler Gustaf Aldolf Meydanı’na yürüdü. Kortejin en önünde grevci liman işçileri emekli olan meslektaşlarıyla birlikte yer aldı. Onları eş, çocuk ve yakınları ile liman işçilerinin mücadelesine destek veren ilerici ve demokrat çevreler izledi.

Liman İşçileri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Erik Helgesson, meydanda yaptığı konuşmasında 2016 yılından bu yana liman işverenlerinin toplu sözleşme görüşmesi davetine katılmadıkları için üyelerinin haklarını savunmak amacıyla pek çok kez greve gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

"DAYATMALARI KABUL ETMEYECEĞİZ"

Federasyonunun limanlarda çalışan işçilerin yüzde 90’ını temsil ettiğini hatırlatan Helgeson, işverenlerin işçilerinin yüzde 10’unu temsil eden Nakliyat İşçileri Federasyonu ile imzaladığı sözleşmeyi dayatmalarını kabul etmeyeceklerine vurgu yaptı.

İşverenlerin sendika karşıtı tutumlarında bir değişme olmadığını belirten Helgesson, “İşveren görüşme talebimize 4 Şubat gününden önce zamanları olmadığı yanıtını verdi. Sendika ile görüşme yükümlülükleri olmadığını söyledi” dedi.

Helgeson, liman işverenlerini anayasa ve yasalarla güvence altına altına alınan örgütlenme ve toplu sözleşme hakkını inkar etmekle suçladı. Sendikaları muhatap alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirterek kararlılık mesajı verdi.

Bugün de Göteborg’deki liman işçilerinin yanı sıra Söderhamn ilçesindeki işçilerde nokta grevleri yaptı. 6 Şubat günü Halmstad ve Mönterås illerindeki limanlardaki işçiler greve gidecek.

İşverenler grev yapılan limanların tamamında lokavt ilan ederek işçilere misilleme yapıyor.

İsveç’te liman işçileri sendikal haklar ve iş güvenliği için grevde