Siirt’te aynı iş yerinde çalışan 22 işçi zehirlendi

Siirt'te, aynı iş yerinde çalışan 22 işçi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bahçelievler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir iş yerinde çalışan ve öğle yemeğinde çıkan tabildottan yiyen 22 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı. Rahatsızlanan personel, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ambulansları ile Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede müşahede altına alınan çalışanlardan 19'u yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi, 3'ünün tedavisi ise sürüyor. (Siirt/AA)