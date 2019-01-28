28 Ocak 2019 17:15
Siirt’te aynı iş yerinde çalışan 22 işçi zehirlendi
Siirt’te 22 işçi, zehirlenme belirtileri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin yemekten zehirlendiği tahmin ediliyor.
Fotoğraf: DHA
Siirt'te, aynı iş yerinde çalışan 22 işçi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bahçelievler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir iş yerinde çalışan ve öğle yemeğinde çıkan tabildottan yiyen 22 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı. Rahatsızlanan personel, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ambulansları ile Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede müşahede altına alınan çalışanlardan 19'u yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi, 3'ünün tedavisi ise sürüyor. (Siirt/AA)
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