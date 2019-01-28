Donald Trump: Gümrük vergileri çelik sanayisini canlandırdı

ABD Başkanı Donald Trump, çeliğe getirilen ek gümrük vergilerinin piyasayı canlandırdığı, çelik sanayisini genişlettiği ve istihdam yarattığını ifade etti. Trump’ın paylaşımı şöyle:

“ABD’de çeliğe getirilen ek gümrük vergileri çelik sektörümüzü tamamen canlandırdı. ABD'nin her yerinde yeni ve genişleme aşamasında fabrikalar var. Biz bu önemli sektörü kurtardık, birçok iş de yarattık. Ayrıca, hazinemize milyarlar ödendi. ABD için büyük bir kazanç.”

Tariffs on the “dumping” of Steel in the United States have totally revived our Steel Industry. New and expanded plants are happening all over the U.S. We have not only saved this important industry, but created many jobs. Also, billions paid to our treasury. A BIG WIN FOR U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 Ocak 2019

Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) ABD Başkanı Donald Trump'ın 250 milyar dolarlık Çin ürünlerine ilişkin ek gümrük vergilerine ile ilgili ilişkin soruşturmasının hükmü, ek gümrük vergilerinin anlamsız olduğu yönünde.

Bloomberg’in haberine göre, WTO’nun ayrıca, ABD’nin ek gümrük vergilerinin, Örgüt’ün tüm üyelerinin birbirine aynı vergileri uygulaması gerektiği maddesine uygun olup olmadığını araştırmak için Trump’ın Çin’e yönelik ek gümrük vergileri hakkında soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.

AB'DEN ‘ZEYTİN VERGİSİNE’ İTİRAZ

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), ABD'nin İspanya'dan ithal edilen zeytinlere uygulamaya başladığı gümrük vergilerine Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) itiraz edecek.

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'nin İspanya'dan ithal edilen zeytinlere uygulamaya başladığı ilave gümrük vergilerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Malmström, “ABD'nin İspanya'dan gelen zeytinlere uyguladığı gümrük vergileri haksız ve gayri meşru olmakla birlikte DTÖ kurallarına aykırıdır. Bu durumu yarın DTÖ anlaşmazlıkları çözme mekanizmasına taşıyıp ABD ile istişare talebinde bulunacağız” ifadelerini kullandı.

AB'nin bu konuyu çözmek için pek çok defa ABD'li yetkililerle görüştüğünü belirten Malmström, AB üreticilerinin çıkarlarını kuvvetli biçimde savunmaya devam edeceklerine dikkati çekti.

ABD Ticaret Bakanlığı, İspanyol zeytininin değerinin altında satıldığı gerekçesiyle haziran ayında ilave gümrük vergileri uygulama kararı almıştı.

DTÖ anlaşmazlık çözüm sürecinin ilk aşamasında iki taraf arasında müzakere süreci yaşanıyor. Tarafların sorunu giderememesi durumunda DTÖ yapısında hukuki süreç başlatılabiliyor. (DIŞ HABERLER)