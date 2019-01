Donald Trump: Gümrük vergileri çelik sanayisini canlandırdı

ABD Başkanı Donald Trump, çeliğe getirilen ek gümrük vergilerinin piyasayı canlandırdığı, çelik sanayisini genişlettiği ve istihdam yarattığını ifade etti. Trump’ın paylaşımı şöyle:

“ABD’de çeliğe getirilen ek gümrük vergileri çelik sektörümüzü tamamen canlandırdı. ABD'nin her yerinde yeni ve genişleme aşamasında fabrikalar var. Biz bu önemli sektörü kurtardık, birçok iş de yarattık. Ayrıca, hazinemize milyarlar ödendi. ABD için büyük bir kazanç.”

Tariffs on the “dumping” of Steel in the United States have totally revived our Steel Industry. New and expanded plants are happening all over the U.S. We have not only saved this important industry, but created many jobs. Also, billions paid to our treasury. A BIG WIN FOR U.S.