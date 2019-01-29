29 Ocak 2019 08:48

Oyuncu Mem Erbey: Bu kadar ciddiyet Kürt kültürüne ters

Qirdik isimli stand-up gösterisi yapan Mem Erbey ile konuştuk: Güncel siyaset her şeyin önünde yol almış gitmiş durumda.

Oyuncu Mem Erbey: Bu kadar ciddiyet Kürt kültürüne ters

Mem Erbey

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    Reşo RONAHÎ
    Diyarbakır

    Uzun zaman sonra Kürtçe stand-up tekrar çıktı izleyici karşısına. Qirdik (komiklik yapan kimse) isimli stand-up gösterisi ile bu alandaki boşluğu doldurmak isteyen Mem Erbey ile hem kendi serüvenini, hem de Kürtçe mizahı konuştuk. Çatışmalarla birlikte insanlarda tekrar bir ciddilik ve asabiyetin başladığını belirten Erbey “Güncel siyaset her şeyin önünde yol almış gitmiş durumda. Bence bu Kürt kültürüne ters bir şey” diyor.

    Nerdeyse her evde bir Qirdik var... Tam da buraya ilişkin; komedi unsuru genel olarak bu coğrafyada insanların ilgisini çeken bir şey. Sinema ve tiyatroda bunu görmüştük daha evvel ama stand-up Kürtler için nereye tekabül ediyor? 

    Biraz stand-up gösterimin ismiyle açıklamaya çalışayım. Biliyorsunuz gösterimin adı Qirdik (komiklik yapan kimse). Kürtlerin yaşantısında nerdeyse her evde, her köyde bir Qirdik vardır. Köyde bir yerde, mesela okul duvarının ya da cami duvarının dibinde insanlar oturur, herkes birbirine takılır, şakalar yapar. Espriler yapan kişiye Qirdik denir o ortamda. O durumun kendisi başlı başına bir stand-up gösterisi gibi bir şeydir. 

    Şunu eklemek isterim; çatışmalı ortamla birlikte hepimizde bir ciddilik, asabilik başladı. Güncel siyaset her şeyin önünde yol almış gitmiş durumda. Bence bu Kürt kültürüne ters bir şey. Köylerde, kırsal kesimlerde yani Kürt kültürünün biraz olsun korunduğu yerlerde yaşanan duruma ters bir şeydir bu.  

    Son dönemde yaşananların yansımasından mı bahsediyorsunuz?

    Evet, politize bir hal var ve her şey çok ciddi; sanat ciddi, politika ciddi... Böyle bir kültür de oluşturulmaya çalışılıyor sanki. Mesela hatırlarız Kürtçe mizah dergileri vardı; Îsot vardı, Pîne vardı, Tewlo vardı, Golik vardı… Mesela Gündem Gazetesi’nin Qirix köşesi vardı. Yalnızca Qirix karikatürü için gazeteyi alan insanlar tanıyorum ben. Biz siyaseti de mizahla sunabiliriz insanlarımıza. 

    ‘Ben insanları güldürerek onlara bir şey anlatmak istiyorum’ gibi bir kaygınız mı var?

    Baktığımızda her eserin bir mesajı var. Bizimkinde de mutlaka var. Anlattığımız şeyler de bizim yanlışlarımızdan... Yanlışları anlatıyorum ama öğüt vermek gibi bir derdim yok. Haddim de değildir. Çünkü tanığıyız; sanatımızda, edebiyatımızda insanlara parmak sallayıp hizaya getirmeye çalıştığımız bir durumdayız. Bir laboratuar ortamındaymış gibi insanlarla oynuyoruz, kesip biçiyoruz. Benim öyle bir derdim yok ama mevcut yanlışları dile getiriyorum. Artık gerisi bizlere kalmış.

    Yazar HelimYusiv öykülerinde Kürt coğrafyasındaki kırsal yaşamdan kesitler sunar ve bu kesitler sürreal olduğu kadar komiktir. Bir konuşmasında demişti ki: “Gerçeklik bu coğrafyada baş aşağı duruyor. Öyle olunca zaten komik duruyor. Ben var olanı yazmaya çalışıyorum.” Böyle bir şey mi tarif etmek istediğiniz şey?

    Sanatın sonuçta görünmeyeni göz önüne sermek gibi bir işlevi de var. Sen görünmeyen yanlışları görünür kılıyorsun. Böyle olunca aslında kendimize gülüyoruz. Evet, kırsal bölgelerde mizah çok güçlü ama kırsalda kalmış. 1990’lardaki köy boşaltmalarından sonra Kürtlerin büyük kısmı artık kentlerde yaşıyor diyebiliriz ama bana sorarsanız kırsala dayanan bir kültürümüz var. O kırsal kültürümüzdeki mizahımızı da şehirlere taşımış değiliz. Ben biraz bunu yapmak istedim; geleneksel Kürt mizahını modern sanatla buluşturmaya, kentlerdeki insanlara ulaştırmaya çalıştım. İnsanların en çok güldüğü kısım da bu geleneksel kısım. Neden? Çünkü yeteri kadar işlenmemiş. 

    Bildiğim kadarıyla epey bir süre televizyon kanalları için köylerde çekimler, röportajlar yaptınız. Bir komedi programı değildi ama epeyce eğleniyordu eğlenen insanlar. Bu çekimler hâlâ devam ediyor. Bu program yapma sürecinin de sizin için bir katkısı olmuştur herhalde...

    Daha ilk stand-up deneyimim dönemlerinde, Artuklu Üniversitesi’nde sahne alacaktım. Bir arkadaşımla karşılaştım. Birbirimizi görmeyeli 10 yıl olmuştu herhalde. Bir dönem Mardin’de bir kültür merkezinde birlikte çalışmıştık. Gösterimden önce karşılaşınca bana “Yahu sen 10 yıl önce bir gün stand-up gösterisi yapacağını söylerdin” dedi. Ben bile böyle dediğimi unutmuştum. Demek ki beklemem, olgunlaşmam gerekiyordu. Bizim tiyatro gruplarımız da vardı. Ben daha çok onlar için çalıştım o dönemde. Elbette o bahsettiğiniz TV program yapım sürecinin de katkıları oldu. Kapatılan Jiyan TV’nin genel yayın yönetmeni bir gün beni izledikten sonra oturup sohbet ettik ve bana “Biz böyle bir TV programı yapalım mı?” diye sordu. Ben de “Olur” dedim ve başladık. E tabi o programa da elimden geldiğince mizah katmaya çalıştım. Sanırım onu da başardık. Çünkü insanlar çok sevdi. TV programlarımızın dahi bu kadar ciddileşmiş olduğu bir ortamda biz ona biraz mizah katmaya çalıştık. Katkısını da inkar edemem tabi. Sonuçta o çekimlerde yaşadıklarımı da stand-up gösterimde anlatıyorum. 

    Bundan sonrası için ne dersiniz? Neler yapacaksınız? İzleyiciye ulaşmak için önünüzde bir plan var mı?  

    Malum 3 yıl aradan sonra başladık Diyarbakır’da. Önümüzdeki günlerde Diyarbakır’da birkaç gösterim daha yapmayı düşünüyoruz. İnsanlar bunu istiyor. Bize ulaşan talepler var. 3 yıl aradan sonra yaptığımız iki gösterimde de salonda yer kalmadı. Van’da, Mardin’de, Batman’da, İstanbul’da, Ankara’da turne yaptık. Birçok ilden talep var ama organizasyon konusunda sıkıntımız var. Bizi davet edenlerin aynı zamanda bir organizasyon yapması gerek. O organizasyon yapılırsa her yere gitmeye hazırız.

    "ÇATIŞMALI ORTAMDAN KAYNAKLI 3 YIL KADAR BEKLEDİM"

    2013’ten bu yana stand-up çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. O günden bu yana nerelerde izleyicilere ulaştınız? Size karşı tepkiler nasıldı?

    Mardin, Diyarbakır, İstanbul, Dersim ve bazı ilçelerde sahne aldım. Başladıktan bir süre sonra çatışmalar başladığı için ara vermek durumunda kaldık. Birçok turnemiz oldu yurtdışı da dahil olmak üzere. Çatışmalı ortamdan kaynaklı 3 yıl kadar bekledim. Hep çatışmalı durum biter diye bekledik ama bitmedi. Bunun üzerine ben de şimdi yeniden sahne almaya başladım. Bir nefes almaya, biraz gülmeye çokça ihtiyacımız olduğunu düşündük.

    Peki sizin dışınızda stand-up gösterimi yapan insanlarla ilişkiniz ne? Görüşüyor musunuz? Mizahi bir alışverişiniz var mı?

    20 yılı aşkın bir süre evvel Kürtçe stand-up yapan biri oldu. Şuan yapan bir kişi daha var. Onun dışında pek yok. Birkaç deneme vardı ama onlara da stand-up diyemeyiz; daha çok skeçti onlar. Benim bildiğim başkaca yok. Boş bir alan. Bence bir Kürt sanatçılar bu alana yönelirsek insanlar da bu alanı sevecektir. 

    "ÜNİVERSİTE YILLARINDA TİYATROYLA TANIŞTIM"

    Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? 

    Mardin Kızıltepeliyim. İlk, orta ve lise eğitimimi orada tamamladım. Birkaç üniversite denemesinden sonra inşaat teknikerliği bölümünü bitirdim. Üniversite yıllarında tiyatroyla tanıştım. İlk skeçlerimi o zaman yazdım. Bu dediğim 2000’li yıllar tabi. Klasik bir söz vardır ya ‘sahne tozunu yutan bir daha vazgeçemez’ diye. Bende de öyle oldu. O zaman nerede bir tiyatro atölyesi, çalışması varsa katıldım. Daha sonra Diyarbakır Sanat Merkezi’nin düzenlediği bir atölye çalışması vardı. İsveç’ten bir tiyatro ekibi yaklaşık 6 ay boyunca Diyarbakır’da bize tiyatro eğitimi verdi. Sonrasında Cegerxwîn Kültür Merkezi 2 yıllık bir eğitim aldım. İlk oyunumuz Mardin’de kültür merkezinde sahneledim. Orada tiyatro eğitmenliği yaptım ve sonrası malum 2013’te stand-up gösterimine evrildi. Şuan Artuklu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisiyim.

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