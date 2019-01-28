Mersin'de çakmak fabrikasında yangın

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) çakmak fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.

MTOSB'deki çakmak fabrikasında, saat 16.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye kent merkezi ile Tarsus ilçesinden itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlatırken, iş makinesiyle fabrikanın dış duvarları yıkıldı. Yangın nedeniyle bazı işçilerin dumandan etkilendiği belirtildi. Çakmak fabrikasındaki alevlerin söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)