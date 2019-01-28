CHP Milletvekili Bulut: Bakanlık, ilaç krizinde çözümden çok uzak

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanlığı ile ilaç firmaları arasında kur sabitlenmesinden kaynaklı ilaca erişim sıkıntısını Meclis gündemine taşıdı. Kurun yeniden düzenleneceği 15 Şubat öncesi vatandaşın eczanelerde ilaç bulamadığını kaydeden Bulut, sorunun her yıl yaşanmasına rağmen Sağlık Bakanlığının bir türlü çözüm üretemediğini kaydetti.

Burhanettin Bulut, “Zam bekleyen ilaç firmaları piyasaya ilaç sürmemekte. Eczanelerde kuduz aşısı, şeker ilacı, tansiyon ilacı, kalp ilacı gibi hayati önem arz eden ilaçların yanı sıra antiviral ilaçlar, ülser ilaçları, mide ilaçları, çocuk antibiyotikleri, göz ilaçları, göz damlası, tansiyon, diyabet ilaçları, B12 vitamini gibi pek çok ilaç bulunmamaktadır” dedi.

CHP’li Bulut, Bakan Koca’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Piyasada hayati önemi haiz ilaçların yanı sıra pek çok ilacın bulunmamasının sorumlusu kimdir? Fiyat artışı öncesi vatandaşın ilaca erişimi için Bakanlığınız tarafından alınan önlemler nelerdir? Bakanlığınızın piyasada bulunmayan ilaçların teminine yönelik herhangi bir girişimi var mıdır? İlaç erişimine yönelik sıkıntıyı önlemek için ilaç kurunun yıl içerisinde belli periyotlarla ilaç fiyatlarına yansıtılması yönünde bir çalışma yapılacak mıdır? Bakanlığınıza ilaca erişemediği gerekçesiyle kaç vatandaş şikayet başvurusu yapmıştır? İlacın çok önemli, vazgeçilmez ve stratejik bir ürün olduğu gerçeğinden hareketle yerli ilaç üretiminin desteklenmesine yönelik yapılan çalışmalar nelerdir?

(HABER MERKEZİ)

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