"Belediye şirketlerindeki işçiler TİS kapsamına alınsın"
DİSK/Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 2 No’lu Şube üyesi işçiler, KHK ile gasbedilen haklarının geri verilmesini istedi.
Fotoğraf: Evrensel
DİSK/Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 2 No’lu Şube üyesi işçiler, çıkarılan KHK ile belediye şirketlerine geçirilen işçilerin TİS hakkının ortadan kaldırılmasına ve ücret zamlarının yüzde 4+4’e sabitlenmesine tepki gösterdi.
Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda bir araya gelen işçiler adına açıklama yapan Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 2 No’lu Şube Başkanı Adil Çiftçi, taleplerini şu şekilde sıraladı:
- 4+4 uygulamasından acilen vazgeçilmeli ve 2018’de merkezi idareye ve belediye şirketlerine geçirilen işçilerin özgür toplu iş sözleşmesi haklarını sağlayacak düzenleme yapılmalıdır.
- Gerek sürekli işçi kadrosuna gerekse belediye şirketlerine geçişleri yapılan işçilerin ücretleri yeni asgari ücret üzerinden güncellenerek ocak ayından itibaren ayrımsız tüm işçilere asgari ücret farkı yansıtılmalıdır.
- Bu işçiler kamudaki eski sürekli işçilerle aynı ücretlere ve ücret zamlarına kavuşmalıdır. Merkezi idarelere sürekli işçi kadrosuna geçen tüm işçiler herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın 2019 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri kapsamına alınmalıdır.
- Gerek merkezi idarelerde, gerekse yerel yönetimlerde halen taşeronda çalışan tüm işçiler, kamu işçisi olarak istihdam edilmelidir.
- Belediye şirketlerine geçirilen işçilere başta ilave tediye hakları derhal verilerek belediyelerde gerçek kamu işçisi kadrosu sağlanmalıdır.
Bu mağduriyetlerin giderilmemesi durumunda çalışma barışının bozulacağını belirten Çiftçi, “Bakanlık konfederasyonlar düzeyinde girişimler başlatmalı, görüş ve öneriler doğrultusunda çalışanların hak kayıplarının önlenmesine ilişkin yasal zeminler oluşturulmalıdır” diye konuştu.
Açıklamadan sonra Bakırköy PTT Şubesi önüne yürüyen işçiler, Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığına dilekçe gönderdi. (İstanbul/EVRENSEL)
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