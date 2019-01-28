Çevre derneklerinden İZOCAM grevine destek ziyareti

İZOCAM’ın Kocaeli Dilovası ve Mersin Tarsus’ta bulunan fabrikalarında Kristal-İş ile patron arasında süren toplusözleşme görüşmelerinin tıkanmasıyla nedeniyle başlayan grev 11. gününü geride bıraktı.

Grevdeki işçileri, Dilovası Kayapınar Turgut Özal Gençlik Derneği Başkanı Hayretttin Koçpınar, dernek üyeleri ile ekoloji mücadeleleri yürüten Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği (EKOSDER) Başkanı İsmail Sami ve dernek üyeleri ziyaret etti. Grev sürecine ilişkin bilgi alan dernek üyeleri, İZOCAM işçileri ile dayanışma içerisinde bulunacaklarını ifade etti.

‘4 İŞÇİ GERİ ALINSIN’

2014 yılında örgütlenerek işçiler arasında çoğunluğu sağlamasına rağmen şirket yönetiminin itirazı üzerine Kristal-İş Sendikası ancak 4 yıl sonra yetki alabilirken örgütlenme sürecinde 4 işçi işten çıkarıldı. Atılan 4 işçinin geri alınması ve toplusözleşme görüşmelerin tıkanması üzerine Kocaeli Dilovası ile Mersin Tarsus’ta bulunan fabrikalarda 18 Ocak’ta greve çıktı. İZOCAM’ın Diloavası'ndaki fabrikasında 70 kadrolu, 60 taşeron işçi bulunurken Tarsus’taki tesiste ise 155 kadrolu işçi bulunuyor.

Ağır iş koluna giren İZOCAM’da çalışan işçiler, 135 desibele kadar çıkan ses nedeniyle duyma yetilerini kaybettiklerini, yoğun sıcağa ve radyasyona maruz kaldıklarını belirterek verdikleri emeğin karşılık bulmasını istiyor. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)