ABD ile Taliban arasında geçici anlaşma

Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD ve Taliban'ın 25 Şubat'ta tekrar bir araya gelinmesi konusunda geçici olarak anlaştığını açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Taraflar (Taliban ve ABD), 25 Şubat’ta tekrar bir araya gelinmesi konusunda geçici olarak anlaştı” ifadesini kullandı.

Taslak anlaşmada, anlaşmanın imzalanmasının ardından 18 ay içerisinde ABD askerlerinin Afganistan'dan ayrılması maddesi yer aldı.

ABD'NİN AFGANİSTAN ÖZEL TEMSİLCİSİ HALİLZAD KABİL'DE

Öte yandan ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile Afganistan'ın başkenti Kabil'de görüştü. Halilzad, Taliban ile ABD arasında Afganistan'da geçici hükümetin kurulması konusunda anlaşma yapıldığını iddia eden haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

AA'nın aktardığına göre Halilzad, Taliban temsilcileriyle son görüşmesinde ateşkes konusunun konuşulduğunu ancak bu konuda herhangi bir adım atılmadığını dile getirdi.

Halilzad, ''Taliban, yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesini istiyor ancak ABD tarafından bu konuda henüz bir uzlaşı sağlanmadı" dedi. Halilzad, Taliban yetkililerinin Afganistanlı temsilcilerle müzakere etmeye başlaması için görüşmesini sürdüreceğini belirtti.

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Katar’ın başkenti Doha’da 6 gün geçirdiğini ve buradan müzakereler için Afganistan’a geçeceğini kaydetmişti. Doha’da Taliban’ın temsilcileri ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Halilzad, kısa sürede müzakerelere başlanacağını belirtmişti. (DIŞ HABERLER)

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