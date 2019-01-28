Lavrov: Sınır güvenliği için Adana Mutabakatı'nın kullanılması mümkün

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Suriye'nin Adana Mutabakatı'nı sınır güvenliğinin sağlanması için kullanmasını mümkün gördüklerini söyledi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov'la Moskova'daki görüşmesinin ardından konuşan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 23 Ocak'taki görüşmesinin ardından gündeme gelen Adana Mutabakatı'nın Ankara ve Şam tarafından sınır güvenliğinin sağlanmasını için kullanılabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Lavrov, “Türkiye-Suriye sınırındaki güvenlik sorunu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve sonrasında ABD'ye sadık alt birimlerin bu bölgelerden çekilecek olması nedeniyle doğdu. Bu koşullar altında vakum yaşanmasına izin verilmemesi gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda Türkiye ve Suriye'nin 1998 tarihli Adana mutabakatını kullanmasını tamamen mümkün görüyoruz” dedi.

Lavrov, Suriye hükümetinin de sınır güvenliğinin sağlanması için bu mutabakat temelinde çalışmaya hazır olduğu açıklamasını yaptığının altını çizdi.

'İDLİB'DEKİ NUSRA VARLIĞI TÜRK-RUS MUTABAKATINI İHLAL EDİYOR'

Bu arada Lavrov, El Nusra militanlarının İdlib'deki varlığının Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatını ihlal ettiğini belirtti.

Lavrov, “İdlib'de terör yuvasının var olmaya devam ettiği çok açık bir gerçek ve Suriyeli meslektaşlarımız, bunun kökünü kazımakta kararlı olduğunu teyit etti. Gerilimi azaltma bölgesi çevresinde silahsızlandırılmış bölge kurulması da dahil olmak üzere Türk-Rus İdlib mutabakatında öngörülen adımları atmaya biz de hazırız. Ancak El Nusra ve yeni uzantısı Heyet Tahrir el-Şam'ın İdlib'in büyük bölümünü ele geçirmiş olması, İdlib'deki sorunu çözmek için varılan mutabakata uygun değil” diye konuştu.

'ORDULAR ÇÖZÜM BULMAK İÇİN ÇALIŞIYOR'

Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin İdlib'deki durumun istikrar kazanması için çözüm yolu arayışlarını sürdürdüğünün de altını çizerek, “Türk ve Rus orduları, bu durumu ortadan kaldırmanın olası yolları üzerinde çalışıyor. Terör yuvasının İdlib'de sonsuza dek kalmayacağını ve kalamayacağını herkes anlıyor” diye vurguladı. (DIŞ HABERLER)

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