Ceylan Ertem albüm lansman konserini yaptı

Alternatif popun başarılı kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Ceylan Ertem, dün akşam gerçekleştirdiği albüm lansman konserinde dinleyicilerle buluştu.

Son albümü “Seni Senin Gibiler Sevsin”in lansman konseri kapsamında Bostancı Gösteri Merkezi’de sahne alan Ceylan Ertem, konserini henüz 8 yaşındayken Bostancı Gösteri Merkezi’de izlediği ilk sanatçı olan Sezen Aksu’nun kendisine hediye ettiği şarkısı “Nafile Kelam”ı seslendirerek başladı.

Ceylan Ertem'in ‘Seni Senin Gibiler Sevsin’ albümünün klibi yayında

İLK KONUK CEM ADRİAN

Sırasıyla en sevilen şarkılarını seslendiren Ceylan Ertem’in sahnesine konserin ilk yarısında Cem Adrian konuk oldu. Birlikte “Bu Su Hiç Durmaz” ve “Neredesin Sen?” şarkılarını seslendiren ikili dakikalarca alkış aldı.

Fotoğraf Ceylan Ertem basın bülteninden alınmıştır.

CİHAN MÜRTEZAOĞLU İLE ARABESK ŞARKILAR

Konserin ikincisi yarısında Cihan Mürtezaoğlu ile arabesk şarkılar yorumlayan Ceylan Ertem, “Benim babam uzun yol kamyon şoförüydü. ‘Uykusuz gecelerin sabahını bana sor’ dediği için en sevdiği şarkı ‘Bana Sor’ şarkısıydı.” diyerek “Bana Sor” şarkısını Cihan Mürtezaoğlu ile birlikte seslendirerek babasına selam gönderdi.

Fotoğraf Ceylan Ertem basın bülteninden alınmıştır.

Sevilen sanatçı “Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun” şarkısında ise sürpriz bir şekilde Melike Şahin’i sahnesine davet etti.

Fotoğraf Ceylan Ertem basın bülteninden alınmıştır.

SILA : “CADILAR BULUŞTU!”

Konserin ikinci yarısında “Uçurtma” şarkısını dinleyicilerin arasına inerek onlarla birlikte seslendiren Ceylan Ertem, bu şarkının ardından sahneye Sıla Gençoğlu’nu davet etti. Sıla’nın “Cadılar buluştu, sizler için çok güzel şarkılar hazırladık.” diyerek seyircileri selamladığı konserde ikili “Esmer” ve “Bugünüm Sensiz Geçti” şarkılarını seslendirdi.

Fotoğraf Ceylan Ertem basın bülteninden alınmıştır.

“Zalım” şarkısıyla konserini tamamlayan Ceylan Ertem, seyirciden gelen yoğun istek üzerine tekrar sahneye çıkarak “El Adamı” şarkısını seslendirdi.

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Ceylan Ertem her iki yarıda da Çiğdem Karavit imzalı özel tasarım kostümlerle sahne aldı. Konser için özel bir sahne dekoru da hazırlatan Ceylan Ertem; son albümünde de vurguladığı gibi hayvanlara sahnesinde yer açtı. Maket papağan, at, filamingo, pelikan gibi hayvalar Ertem’in sahnesini renklendirdi. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde 2.600 kişilik bir dinleyici korosu Ceylan Ertem’in şarkılarını hep bir ağızdan seslendirirken, Ertem’e sahnede bas gitarda Murat Çopur, elektrogitarda Berkant Çelen, akustik gitarda Erkan Kenç, saksafonda Serhan Erkol, klavyede Adem Gülşen, davulda Nedim Ruacan ve geri vokallerde ise Ece Şeşen ve Yasemin Özler eşlik etti. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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