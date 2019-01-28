Aktris Freida Pinto: L'Oreal, reklamlarında ten rengimi açtı

Hint Aktris Freida Pinto, bir dönem sözcüsü olduğu ve reklamlarında oynadığı kozmetik firması L’Oreal’in fotoğraflarını ten rengini açarak kullandığını söyledi.

The Guardian’a konuşan Pinto, 2011’de yaşanan olay sonrası menajerine “Yayımlanmadan önce fotoğrafları görmek istediği ve renklerde ayarlama yapılacaksa bu kararları sorgulayabilmek istediğini” söylediğini aktardı.

Freida Pinto, ten renginin açılması konusundaki şikayetleri sonrası L’Oreal’in bir daha bu yöntemi kendisine uygulamadığını belirtti.

L'Oreal, daha önce de gündeme gelen iddiaların doğruluğunu hiç kabul etmedi.

Olay, Freida Pinto röportajının The Guardian'ın pazartesi günkü ilk sayfasında yer almasıyla yeniden gündeme geldi.

"WOODY ALLEN'LA BİR DAHA ASLA ÇALIŞMAM"

Yönetmen Woody Allen'la "You Will Meet a Tall Dark Stranger" filminde çalışan Freida Pinto, hakkında cinsel istismar iddiaları olan Allen'la bir daha asla çalışmayacağını söyledi. Pinto, "Başlarına gelenleri anlatan kadınlarla dayanışmak adına onunla bir daha çalışmam. Kanıtlanmış olsun ya da olmasın iç güdülerime güveniyorum. 34 yaşındayım, 11 yıldır sinema sektöründe çalışıyorum. Hiç çaresiz kalmadım, hiçbir zaman da kalmayacağım" dedi.

Freida Pinto, Slumdog Millionaire’deki rolüyle dünya çapında üne kavuşmuştu. 34 yaşındaki aktris son olarak Love Sonia filminde bir seks işçisini canlandırıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)