Savaş, göç ve mülteciler Karadeniz’de tartışıldı

Göç ve mülteciler üzerine araştırmalar yapan Gazeteci Yazar Ercüment Akdeniz Ordu ve Samsun’da okurlarıyla buluştu. Haftasonu yapılan imza günü ve söyleşilerde konuşan Akdeniz, “Emek sömürüsünde, iş cinayetlerinde hayatları kesişen yerli, göçmen ve mülteci işçiler hak alma mücadelesinde de birleşmeli” dedi.

Ordu Serüven Kitap Kafe’de yapılan etkinliğe okurlarla birlikte Ordu’daki demokratik kurum temsilcileri katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını Emek Partisi İl Başkanı Coşkun Özbucak yaptı. Özbucak mültecilerin ülke genelinde olduğu gibi Ordu’da da yer tuttuğunu belirterek söyleşinin ön yargıları kırmak bakımından önemli olduğunu ifade etti. Slayt gösterimi eşliğinde saha notlarını paylaşan Akdeniz ise, “Etkinlik öncesi Gürcü işçilerle görüştüm, sorunlarını dinledim. Ayrıca Ordu’da 4 bin mülteci yaşıyor. Kentteki emekçilerle göçmen ve mülteci işçilerin hak mücadelesi ortaklaşmalı” dedi. Söyleşi sonrası soruları yanıtlayan Akdeniz, okurları için kitap imzaladı.

SAMSUN’DA DAHA BÜYÜK ETKİNLİKLERE

Akdeniz’in katıldığı bir diğer etkinlik Samsun’da Düşevi Kültür Sanat Evi’nde gerçekleşti. Akdeniz’in slayt eşliğinde yaptığı sunum beğeni toplarken, etkinliğe katılan kurum temsilcileri; daha büyük etkinlikler için demokrasi güçlerinin birlikte hareket edeceği söyledi. Söyleşi sonunda Yazar Ercüment Akdeniz okurları için “En Güzel Şarkı” romanını imzaladı. (KÜLTÜR SERVİSİ)