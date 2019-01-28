Dağıstan Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu, CRR'de sahne aldı

Dağıstan Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu Lezginka, 60. sanat yılı özel gösterisi dünya turnesini, Türkiye ile Rusya arasındaki “2019 Kültür-Turizm yılı” anlaşması dolayısıyla İstanbul’dan başlattı. Lezginka, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda iki akşam üst üste sahnelediği performansla beğeni topladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen gösteride Lezginka, “Rutullerin Dansı”, “Gorski Dansı”, “Köyde Şenlik”, “Kumukların Dansı”, “Dağlıların Dansı”, “Nogayların Dansı” ve “Selam Dansı”nın da aralarında olduğu 16 farklı performans sergiledi. Topluluğun performansı izleyicilerden büyük alkış aldı. Gösteriyi yaklaşık iki bin kişi izledi.

Devlet sanatçısı unvanına sahip 45 dansçıdan oluşan Lezginka, 100’den fazla dans seçkisiyle 33 etnik halktan oluşan Dağıstan’ın yanı sıra, Kuzey Kafkas ve Rus halklarının folklorunu da barındırıyor.

KIZILORDU KOROSU MART AYINDA CRR’DE

“2019 Kültür-Turizm yılı” kapsamında, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 10 Mart’ta Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, ardından Yeni Rusya Devlet Senfoni Orkestrası sahne alacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)