Memur-Sen 1 Mayıs’ı Şanlıurfa’da kutlayacak

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), tarafından yapılan açıklamada, bu yıl işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ın Şanlıurfa’da kutlanacağı açıklandı.

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Konya, Kahramanmaraş, Kütahya’nın ardından son olarak Kocaeli’de 1 Mayıs mitingi düzenleyen Memur-Sen, bu yıl ise Şanlıurfa’da olacağını duyurdu.

Şanlıurfa’nın tarihin ve insanlığın başlangıcı olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “1 Mayıs’ta biz, Göbeklitepe keşfinden sonra, insanlığın başlangıç noktası sayılabilecek olan ve 'şanlı' unvanına layık görülen Urfa’dan, emeğin ve tüm kamu görevlilerinin, insanlığın ve mazlum insanların sesini, sözünü ve taleplerini yükselteceğiz”. (Ankara/EVRENSEL)

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