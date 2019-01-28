İHD: Ayşenur Zarakolu’yu sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz

İHD İstanbul Şubesi tarafından, insan hakları savunucusu, yayıncı Ayşenur Zarakolu’nun ölümünün 17. yılında yapılan açıklamada, “Mahpusların ve ötekilerin sesi Ayşenur Zarakolu’yu aramızdan ayrılışının 17. yılında saygı sevgi ve özlemle anıyoruz” denildi.

Ayşenur Zarakolu’nun, İnsan Hakları Derneği’nin kuruluşundan itibaren içinde yer alıp çalışmalar yürütmesinin yanında, özellikle düşünce özgürlüğü alanının genişlemesine özel bir katkı sunduğu ve yaşamı boyunca yayıncılıktan gazeteciliğe birçok alanda mücadelesini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada şöyle denildi; “Gerek muhalif kitapların basımı ve gerekse tabu sayılan konularda yaptığı yayınlar nedeniyle hakkında sayısız davalar açıldı, yargılandı, hapis yattı ama yılmadı. İnsan Hakları alanında verdiği kararlı, direngen mücadelesiyle halen yolumuzu aydınlatan, yol arkadaşımız, insan hakları savunucusu, yayıncı Ayşenur Zarakolu 17. ölüm yıldönümünde yine aramızda. Saygı, sevgi ve özlemle “Ayşe Abla.” (HABER MERKEZİ)