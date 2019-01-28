Sınır tanımayan ezgiler İstanbul’da: Café Aman bu akşam CRR'de

Ege’nin iki yakasından şarkıları Rumca ve Türkçe yorumlayan bir grup olan Café Aman İstanbul, bu akşam İstanbul’da dinleyecileriyle buluşacak.

En keyifli rembetikolar ve Türk müziğinin sevilen eserleri, iki yakanın ortak ezgileri ve unutulmaz dönem şarkıları aynı sahnede.

İki yakanın aşıkları, İstanbul’da bir araya geliyor. Yeri geliyor İzmir’in rembetikoları, Girit’in sesine karışıyor. Zaman oluyor Karadeniz yaylalarından yükselen ezgiler, Pire’den duyuluyor. Bir bakıyorsunuz, İstanbul’un şarkılar Selanik’ten yükselen Rumeli ezgileriyle kucaklaşıyor.

Merkezi İstanbul olan Café Aman İstanbul grubu; izleyenleri İstanbul’un tarihi semtleri Pera, Tatavla, Fener ve Galata’dan Türkçe ve Rumca şarkılarla bir müzik yolculuğuna çıkarıyor.

Etkinlik saat 20.00’de Cemal Reşit Rey’de gerçekleşiyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)