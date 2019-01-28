Ahmet Nesin hakkındaki yakalama kararı kalktı

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma amaçlı yapılan Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldıkları için “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Gazeteci-Yazar Ahmet Nesin’in duruşması 27 Şubat’a ertelendi. Mahkeme, ifadesi bulunduğu şehirde istinabe yoluyla alınan Nesin hakkındaki yakalama kararını kaldırıdı.

KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanıştıkları için “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve Gazeteci-Yazar Ahmet Nesin’in yargılandıkları davanın sekizinci duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada Fincancı ve Önderoğlu ile Avukat Fikret İlkiz hazır bulundu.

Duruşmayı RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, RSF Almanya Temsilcisi Christian Mihr, RSF Doğu Avrupa Direktörü Johann Bihr ile CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Oya Ersoy, 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, Prof. Dr. Gençay Gürsoy, HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu’un aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izledi.

‘DAVA FRANSIZ HUKUKİ YETKİLİLERİ İLGİLENDİRMEMEKTE’

Yurt dışında bulunan Ahmet Nesin’in istinabe yoluyla alınan ifadesinin Fransızca’dan Türkçe’ye çevirilerek dosyaya eklendiği görüldü. Nesin istinabe yoluyla alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Suçlamaları kabul etmiyorum ve size söyleyecek hiçbir şeyim yok çünkü bu dava Fransız hukuki yetkililerini ilgilendirmemektedir. 11 gün İstanbul’da hapis yatmama rağmen herhangi bir cezam olmadığını, özellikle 2016 yılındaki yargılama esnasında, Türk hukuki yetkililerine anlattım. Konuyla ilgili size beyan edecek başka bir şeyim yok” ifadelerini kullandı.

DURUŞMA 27 ŞUBAT’A ERTELENDİ

Mahkeme başkanının Önderoğlu’na “sen” diye hitap etmesi üzerine, Önderoğlu, “Bana herhangi bir suçluluk atfedilmiş değil. Ben size ve adalet mekanizmasına asgari saygı çerçevesinde siz diye hitap ediyorum sizden de aynı şeyi bekliyorum” dedi. Mahkeme başkanı Günay, “Bizim genel hitap şeklimiz bu” yanıtı verdi ve “sen” diye hitap etmeye devam etti. Önderoğlu’nun avukatı Fikret İlkiz, Nesin’in savunmasına ilişkin bir diyecekleri olmadığını belirtti. Ara kararını açıklayan mahkeme, ifadesi alındığı için Nesin hakkındaki yakalama kararını kaldırdı. Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı 27 Şubat, saat 13.30’a erteledi.