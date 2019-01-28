Efes Pilsen'in Merter'deki eski fabrikasında yangın çıktı

Güngören'de Efes Pilsen'in eski üretim yerlerinden olan fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Merter'de bulunan ve Efes Pilsen'in bir süre önce boşalttığı fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çatıdaki izolasyon malzemesinin sökümü sırasında çıktığı belirtiliyor. Yangına Güngören, Kocasinan, Bağcılar, Şişli, Davutpaşa, Sultangazi, Seyrantepe, Turgutreis ve Başakşehir itfaiyelerinden 22 araç, 43 personelle müdahale ediliyor. (DHA)

Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu/AA