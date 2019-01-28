Efes Pilsen'in eski fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Güngören'de Efes Pilsen'in eski üretim yerlerinden olan fabrikada yangın çıktı. Tank sökümü sırasında çıktığı belirtilen yangın kontrol altına alındı.

Bahçelievler Şehit İbrahim Koparır Caddesi'nde bulunan fabrikadaki yangın saat 11.45 sıralarında çıktı. Yangının tankların sökümü sırasında çıkan kıvılcımların çatıdaki izolasyon malzemelerine sıçraması sonucu çıktığı belirtildi. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

ANADOLU EFESTEN AÇIKLAMA

Bu arada Anadolu Efesten yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Mayıs 2017 tarihinden bu yana üretim yapılmayan İstanbul Merter fabrikamızda, bugün üretim ekipmanlarının sökümü sırasında meydana gelen teknik bir aksaklık sebebi ile yangın meydana gelmiş ve itfaiyenin müdahalesi ile büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Görevli personelin tahliyesi hızlı olarak sağlanmıştır, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı. (DHA)

Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu/AA