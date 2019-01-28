ORC Araştırma: AKP ilk kez geriden başladı, ekonomi sürprize gebe

ORC Araştırma Genel Koordinatörü Mehmet Pösteki, AKP’nin ilk kez bir seçime geriden başladığını söyledi. Pösteki'ye göre İstanbul'da durum kafa kafaya.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Pösteki, hafta içinde açıkladıkları ankete dayanarak, Bursa ve Eskişehir'in el değiştireceğini öne sürdü.

Balıkesir ve Denizli'de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın adaylarının kıyasıya bir yarış içinde olduğunu belirten Pösteki, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun tanılılırlık problemi her geçen gün azalıyor. Binali Yıldırım'ın meclis başkanlığı süreci sıkıntı yaratmaya başladı. Durum kafa kafaya" dedi.

EKONOMİ SÜRPRİZE NEDEN OLABİLİR

Pösteki, ekonomideki dalgalı seyrin seçim sonucuna etki edebileceğini ve sürprizlerle karşılaşabileceğine değinerek, "AK Parti kurulduğu günden beri ilk kez bir seçime bir çok yerde geriden başlıyor, işi çok zor" diye konuştu.

ORC'NİN 24 HAZİRAN TAHMİNLERİ

ORC 24 Haziran seçim anketinde Tayyip Erdoğan'ın yüzde 53,4 oy alarak seçileceğini açıklamıştı. ORC, seçmenlerin yüzde 52.8’inin Cumhur İttifakı'na, yüzde 35.6’sının Millet İttifakı'na, yüzde 10,9'unun HDP’ye oy vereceğini belirtmişti. (HABER MERKEZİ)

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