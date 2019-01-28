28 Ocak 2019 11:09
Açlık sınırı 2 bin lirayı aştı
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 8 liraya çıktığını, yoksulluk sınırının da 6 bin 543 TL olduğunu açıkladı.
Fotoğraf: Murat Kula/AA
Türk-İş, ocak ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.
Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 2 bin 8 TL'ye yükseldi. Açlık sınırı önceki ay bin 941 TL'ydi.
Dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı ise 6 bin 322 TL'den 6 bin 543 TL'ye çıktı.
Ocak ayında mutfak enflasyonu alık bazda yüzde 3,48, 12 ayda yüzde 24,34 olarak gerçekleşti.
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