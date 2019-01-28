Harp ve vazife malulüne ek ödemeler 1 Şubat'ta yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, harp ve vazife malulü ek ödemelerinin 1 Şubat'ta yatırılacağını duyurdu. Hak sahipleri, ödedemeleri aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerinden alabilecek.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 58 bin 593 kişiye toplam 164 milyar 971 milyon 866 bin lira ödeme yapılacağını kaydetti.

Selçuk, "Yapılacak ek ödemelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. (HABER MERKEZİ)