Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar güneyden yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Bitlis'te sıfır, sıfırın altında olmak üzere Van, Hakkari ve Muş'ta 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı Van'da 5, Bitlis ve Muş'ta 3, Hakkari'de 1 derece olacak.

Van Gölü'nde hava parçalı az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek.

Van ve Muş'un güney kesimleri ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı, bölge genelinde buzlanma ve çığ beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı da uyarıda bulundu.

AĞRI VE IĞDIR'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ağrı ve Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bölgede buzlanma ve don olayı ile yer yer pus bekleniyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 3, Erzincan'da 4, Erzurum'da 5, Ardahan'da 7 ve Kars'ta 8 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 10, Erzincan'da 6, Erzurum'da 3, Kars'ta 2, Ağrı ve Ardahan'da 1 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Kars'ta 12, Ardahan'da 15, Erzurum ve Ağrı'da 20, kayak merkezlerinden Sarıkamış'ta 81, Ergan'da 86, Palandöken'de 99 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don olayı beklenmesi, gün içinde de çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

VAN, MUŞ VE BİTLİS'TE 67 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Van, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 67 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 42 yerleşim biriminin yolunun kapandığı bildirildi.

Bahçesaray, Başkale ve Gürpınar ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, karla mücadele ekiplerinin belirlenen noktalarda hazır bekletildiği kaydedildi.

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 5 köy ve 15 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapanan yolları ulaşıma açmak için karla mücadele ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bitlis'te de kar nedeniyle 5 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı yolların kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. (AA)