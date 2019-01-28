Erzincan'da servisler çarpıştı: 3 yaralı
Erzincan'da okul personelinin taşındığı servis minibüsü ile tekstil fabrikası işçilerinin bulunduğu otobüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Erzincan'da okul personelinin taşındığı servis minibüsü, buzlanma meydana gelen, sisli yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, tekstil fabrikası işçilerinin bulunduğu otobüse arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Erzincan- Sivas yolunun 8'inci kilometresindeki Ulalar beldesi yakınlarında meydana geldi. Özel okul personelini taşıyan Birkan A. yönetimindeki servis minibüsü, buzlanma meydana gelen, sisli yolda kontrolden çıkıp, aynı yönde giden ve tekstil fabrikası işçilerini taşıyan Yusuf E.'nin kullandığı otobüse arkadan çarptı. Kazada servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerinde bir süre bekleyen işçiler, başka araçla çalıştıkları fabrikaya ulaştırıldı. (DHA)