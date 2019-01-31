Derede kaybolan Buse'yi arama çalışmaları 8'nci gününde

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan 20 yaşındaki Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 8'nci gününde tekrar başladı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta oluşan hortumun otomobili Ağva Deresi'ne savurması sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları yeniden başladı. AA'da yer alan habere göre, Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD ekiplerinden oluşan 96 kişi katıldı.

Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar | Fotoğraf: AA

JAK ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren derede arama çalışması yaptı. Denizde de sahil güvenlik botları eşliğinde dalgıçların arama faaliyetine katılacağı belirtildi.

Çalışmaları, ilk günden beri ekiplerin yanından ayrılmayan baba Ahmet Acar da takip ediyor. (HABER MERKEZİ)

Kader Buse Acar | Fotoğraf: DHA

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