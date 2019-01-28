2 gün ormanda kalan çocuk, bir ayı tarafından korunduğunu söyledi

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde ormanda kaybolan 3 yaşındaki çocuk iki gecenin ardından bulundu. Casey Hathaway adlı çocuğun ailesine ve polise iki gece boyunca bir ayının yardımıyla hayatta kaldığını söylediği aktarıldı.

Craven polis şefi Chip Hughes, Hathaway’ın “Ormanda bir ayının kendisine arkadaşlık yaptığını söylediğini” belirtti. Çocuğun teyzesi Breanna Hathaway’e de aynı şeyi söylediği Facebook paylaşımıyla anlaşıldı. Breanna Hathaway, “Tanrı onu güvende tutmak için bir arkadaş gönderdi” dedi.

Casey Hathaway, salı günü babaannesinin bahçesinde 2 çocukla birlikte oyun oynarken kaybolduktan sonra Perşembe günü bulundu.

Kuzey Carolina, çok sayıda siyah ayıya ev sahipliği yapıyor. (DIŞ HABERLER)