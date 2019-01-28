28 Ocak 2019 09:13
Haftaya dolar 5,25 liradan, avro 6,00 liradan başladı (28 Ocak 2019)
İstanbul serbest piyasada yeni haftaya dolar 5,25 liradan, avro 6,00 liradan başladı.
Fotoğraf: Metin Aktaş/AA
İstanbul serbest piyasada dolar haftaya 5,2550 liradan başladı. Avro bankalararası piyasada 6 liradan, sterlin ise 6,92 liradan işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da 5,2530 liradan alınan dolar, 5,2550 liradan satılıyor. 5,9980 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0000 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2820 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0080 lira olmuştu.
Öte yandan piyasalar yurt içinde çarşamba günü açıklanacak yılın ilk enflasyon raporunu takip edecek.
Yine çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını açıklayacak. (EKONOMİ SEVİSİ)
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